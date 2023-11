Cher partenaire,

Chère partenaire,

La Chambre de commerce du Haut-Saint-François tiendra son Cocktail des nouveaux entrepreneurs du Haut-Saint-François, présenté par la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François, le 7 novembre prochain au Pavillon des Mésanges (205, route 112, Dudswell), entre 17h et 19h.

L’objectif de cet évènement bisannuel est de célébrer ces hommes et ces femmes qui ont osé se lancer dans l’aventure entrepreneuriale sur le territoire. Grâce à leur audace, à leur détermination et à leur persévérance, ces nouveaux entrepreneurs participent au dynamisme économique du Haut-Saint-François.

Il est important de reconnaître et de valoriser le travail de ces entrepreneur(e)s et c’est pourquoi nous sollicitons votre collaboration. En effet, en tant que partenaire dans le développement de notre territoire, vous côtoyez ces nouveaux entrepreneurs. Aussi, nous vous invitons à partager cet évènement de reconnaissance dans votre réseau, mais également à nous recommander des entrepreneur(e)s qui pourront être souligné(e)s le 7 novembre prochain.

Afin d’être honoré(e)s lors du Cocktail, l’entrepreneur(e) doit :

 Être âgé(e) d’au moins 18 ans ;

 Confirmer qu’il s’agit d’une première entreprise dans la MRC du Haut-Saint-François ;

 Travailler dans l’entreprise et celle-ci doit avoir une existence juridique (NEQ) ;

 Dans le cas d’une relève ou d’une acquisition d’entreprise, détenir au moins 25% des parts ;

 S’assurer que la date de démarrage ou d’acquisition de l’entreprise du nouvel entrepreneur se situe entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2023. Noter que par « démarrage » s’entend l’ouverture du commerce ou le début des opérations ;

 Accepter d’être honoré(e) et présent(e) le 7 novembre 2023.

La période d’inscription au Cocktail des nouveaux entrepreneurs se tiendra du 11 septembre au 6 octobre 2023 et toutes les informations pertinentes sont disponibles au lien suivant : Cocktail des nouveaux entrepreneurs du Haut-Saint-François 2023 (canva.site).

Enfin, nous tenons à souligner que le Cocktail des nouveaux entrepreneurs n’est pas un concours : il vise à reconnaître et à présenter les nouveaux entrepreneurs du Haut-Saint-François. De plus, cet évènement permettra d’accroître le maillage et le réseautage entre les lauréats de la cohorte 2023 et les entrepreneur(e)s établi(e)s sur le territoire.

Espérant pouvoir compter sur vous afin de célébrer nos nouveaux entrepreneurs, nous demeurons disponibles par courriel à info@chambredecommercehsf.com ou encore par téléphone au 819-832-2447.

Amicalement,

Alexandra Jacquet

Directrice générale

Chambre de commerce du Haut-Saint-François