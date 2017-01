Stationnement dans les rues pendant l’hiver

Notez que chaque année, du 1er novembre au 15 avril, il est interdit de stationner ou d’immobiliser tout véhicule dans les rues et chemins entretenus par la municipalité entre 23 h et 7 h.

Toute infraction à ce règlement sera soumise aux pénalités prévues par la loi s’y rattachant selon l’article 6 du règlement no 451.

Nous comptons sur votre collaboration pour la sécurité de tous et le bon déroulement lors du déneigement.

M. B.