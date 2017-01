C’est à compter du lundi 20 juin à 13 h que la piscine municipale du Parc Pomerleau ouvrira ses portes.



Voici l’horaire quotidien :

Du dimanche au samedi de 13 h à 17 h et de 17 h 30 à 20 h.

La piscine municipale sera ouverte jusqu'au 22 août 2016 – 20 heure.



Notez qu’un enfant de moins de 7 ans ne peut avoir accès à une piscine que s’il est accompagné par une personne responsable de 12 ans et plus.

Bienvenue à tous et bonne baignade!

Daniel St-Onge, directeur général