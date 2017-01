Message de la mairesse – novembre 2016

.

Lundi 5 décembre 2016, avait lieu la séance régulière du conseil. Voici un compte rendu des principales décisions qui ont été prises par le conseil :

Nous avons adopté plusieurs résolutions sur divers sujets; le calendrier des séances du conseil pour l’année 2017, la nomination des maires suppléants au conseil de la municipalité et au conseil des maires de la MRC pour l’année 2017, les budgets pour l’année 2017 des organismes paramunicipaux – OMH, Régie des incendies et le Transport des personnes du HSF.

Au cours des mois de novembre et décembre, nous avons préparé le budget de la Municipalité pour l’année 2017. Celui-ci a été présenté et adopté à la séance extraordinaire du 12 décembre 2016. Malgré tous les projets que la municipalité doit faire, les membres du conseil ont travaillé très fort avec l’objectif de garder le taux de taxe le plus bas possible. Malgré tous ces efforts le taux de taxe augmentera de 0.02$ en 2017, il passera donc de 0.79 $ à 0.81 $ du 100. $ d’évaluation.

Le bureau municipal sera fermé pour le congé des Fêtes du 23 décembre au 3 janvier inclusivement. Le service des travaux publics reste ouvert, pour les contacter vous téléphonez sur la pagette au 819-573-1437.

Je termine en vous souhaitant de très beaux temps des Fêtes avec votre famille et amis et que l'année 2017 soit remplie de joie et de bonheur et la santé pour tous.

Nathalie Bresse

Mairesse