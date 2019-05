Journée Environnement – 11 mai 2019

Capsule environnement

Merci à tous ceux qui se sont déplacés afin de contribuer à la sauvegarde de notre gestion des matières résiduelles du 11 mai au garage municipal. Cette journée Environnement s’est prolongée jusqu’au 21 mai afin de rendre service à nos citoyens ne pouvant se prévaloir de ce service le 11 mai. Plusieurs personnes se sont prévalues du compost gracieuseté de la Municipalité et Englobe. Étant donné le coût d’enfouissement et puisque les matières recyclables déposées en bordure du chemin lors de nos collectes de gros rebuts n’iront plus à l’enfouissement, nous vous demandons de les acheminer à l’écocentre.

Voici la liste des matières acceptées :

Résidus domestiques dangereux (RDD) : Peintures, huiles, batteries de véhicule, piles, acides, propane, filtres à huile, décapants, ampoules fluocompactes, tubes fluorescents;

Électronique: Pour connaître la liste des équipements électroniques acceptés depuis juillet 2013, nous vous invitons à visiter le site internet de la MRC du Haut-Saint-François sous la rubrique environnement et écocentre;

Résidus verts: Résidus d'émondage, de jardinage, feuilles, branches dont la longueur est moins de 5 pieds;

Pneus d'automobiles ou de camionnettes sans jantes (maximum de 8);

Textiles: Vêtements, couvertures, rideaux;

Matériaux de construction: Bois naturel, peint ou traité;

Métal (Fer, aluminium, fonte, cuivre, fils, broche, contenants de peinture vides);

Électroménagers et tout autre objet en métal;

Les Styromousses: Pour plus de détail, visiter le site internet de la MRC du Haut‑Saint‑François sous la rubrique environnement et écocentre : Contenants de styromousse alimentaire (numéro 6) rincés et nettoyés (exemple : contenants de viande); Styromousse d'emballage (exemple : styromousse moulé entourant les appareils électroniques); Styromousse isolant (exemple : retailles et panneaux de styromousse).

Pour plus de détail, visiter le site internet de la MRC du Haut‑Saint‑François sous la rubrique environnement et écocentre :

Je profite de cette occasion pour dire un gros merci à nos employés pour l’organisation de cette journée Environnement.

**** De petits gestes pour une grande cause *****

Jean Pierre Beaudoin

Conseiller municipal