Carnaval d’hiver : du 30 janvier au 5 février 2017

Les préparatifs pour le Carnaval d’hiver vont bon train! Nous avons plusieurs nouveautés gratuites à vous proposer, et ce, pour toutes les clientèles : cours de cardio militaire, yoga, cuisine, zumba et yoga famille ouverts à tous pendant la semaine, activité des métiers d’urgence qui vous présentent leurs véhicules et équipements le vendredi soir, zone 0-5 ans le samedi en journée et un bingo familial le dimanche.

Merci au comité organisateur qui travaille déjà depuis des semaines pour vous offrir un 41e Carnaval attrayant et novateur. Merci à Andréane Rivard, Stéphane Rioux, Julie Gosselin, René R. Rivard, Manon St-Louis et Richard Lareau.

Nous avons la participation d’organismes de la municipalité qui nous aident à l’organisation et qui seront présents pendant le Carnaval!

Fondation de l’école de La SourceVive : En charge de la cantine, tout au long de l’événement et tous les profits leur seront remis, pour le projet cours d’école.

Service d’animation estival : Animateurs sur place le samedi. Les profits du brunch et du bingo du dimanche leur seront remis pour les sorties tout au long de l’été. Merci de venir les encourager!

Corporation des loisirs : Olympiades des patineurs du samedi et tournoi des recrues du dimanche matin.

Chevaliers de Colomb : Brunch de février organisé pour le Carnaval, merci! Vous voulez être bénévole lors de l’événement? Il suffit de me laisser votre nom : Marie-Pier 819 560- 8560, poste 2631 ou loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Au plaisir de vous voir lors du 41e Carnaval

Marie-Pier Bisson-Côté

directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire